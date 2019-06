(Liên hoàn cập nhật)

Ceres: Có đội hình mạnh nhất

Hà Nội: Vắng Đình Trọng (chấn thương). Quang Hải trở lại sau khi được cho nghỉ ở vòng 13 V.League.

Ceres: Müller, Kane, De Murga, Súper, Christiaens, Tanton, Porteria, Bienve, Schröck, Ott, Karić.

Hà Nội: Văn Công, Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Kiên, Văn Hậu, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Quyết, Moses, Pape Omar, Oseni.

13 - Ceres ghi được tới 13 bàn thắng sau 2 trận gần đây (đều trên sân khách), nhưng không thắng ở 2 trận sân nhà gần nhất (1 hòa, 1 thua).

23 - Tại AFC Cup năm nay, Hà Nội đã có 4 chiến thắng, 1 hòa và 1 thua, ghi được tới 23 bàn thắng.

👏 The 4⃣ ASEAN Zonal semi-finalists have scored an incredible 6⃣8⃣ goals between them in #AFCCup2019❗



Will the goals flow when they face off❓ pic.twitter.com/APDxI2EHEG