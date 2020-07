Trở lại sau COVID-19, PSG hủy diệt đối thủ 9-0 trong trận giao hữu

Mới đây, trong lần đầu tiên trở lại kể từ thời điểm dịch COVID-19 tại , các cầu thủ đã đánh bại đối thủ Le Havre trong trận giao hữu với tỉ số lên tới 9-0.

Dù chỉ là một trận đấu không mang tính cạnh tranh, nhưng đây vẫn là sự kiện đặc biệt được Bộ trưởng Bộ Thể thao Pháp - bà Roxana Maracineanu đánh giá là "một chiến thắng lớn cho bóng đá Pháp", khi lệnh cách ly xã hội được nới lỏng và 5.000 khán giả đã được phép có mặt tại sân vận động Stade Oceane để theo dõi.

FULL-TIME: Le Havre AC 0-9 @PSG_English



A fantastic return to action for the boys🙌🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/hfRcQDYMCf