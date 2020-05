Mới đây, tiền đạo Marcus Rashford của đã được trao giải thưởng Thành tựu đặc biệt từ Cảnh sát trưởng vùng Manchester nhờ những đóng góp đặc biệt trong công các từ thiện.

Thời gian qua, anh đã giúp gây quỹ gần 20 triệu Bảng cho tổ chức FareShare - nơi hỗ trợ về lương thực cho những hoàn cảnh khó khăn.

Trên trang Twitter cá nhân, Rashford chia sẻ bức ảnh chụp bằng khen của Cảnh sát trưởng Manchester cùng lời nhắn với người hâm mộ: "Thường thì tôi sẽ không khoe những thứ như thế này, nhưng đây là ngoại lệ. Nó thuộc về tất cả các bạn."

"Mọi người đã đóng góp từng đồng để tạo ra sự khác biệt. 2,8 triệu trẻ em đã được hỗ trợ các bữa ăn mỗi tuần trong thời điểm mọi hoạt động ngưng trệ vì dịch bệnh. Chính các bạn là những người đã giúp điều đó trở thành hiện thực."

Wouldn’t normally share these types of things but this certificate is not just for me, it belongs to you all. Each and every one of you that has contributed the few £s you can, you’ve all made a huge difference (1) pic.twitter.com/tyTg3hOKze