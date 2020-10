(Tin Arsenal) Ozil được thần đồng một thời của bóng đá Anh bênh vực

Tiền vệ Mesut Ozil đang phải trải qua chuỗi ngày khó khăn tại . Kể từ 7/3 tới nay, ngôi sao 32 tuổi người Đức chưa một lần được xỏ giày ra sân thi đấu cho Pháo Thủ ở tất cả các đấu trường.

Không những vậy, anh còn bị HLV Mikel Arteta gạch tên khỏi danh sách các cầu thủ được đăng ký thi đấu tại và Ngoại hạng .

Đối mặt với cảnh bị "bỏ rơi" tại Emirates, Ozil đã gửi một bức tâm thư đầy cảm động tới các CĐV của đội bóng phía Bắc thành London. Anh khẳng định vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu để lấy lại phong độ vốn có.

Chứng kiến Ozil bị đối xử phũ phàng, người đồng đội cũ Jack Wilshere đã lên tiếng bảo vệ. Thần đồng một thời ở sân Emirates khẳng định cựu sao vẫn là một cầu thủ xuất sắc, và đồng thời Arsenal đã mắc sai lầm khi không trọng dụng tài năng người Đức.

Trên Twitter cá nhân, chuyên gia bóng đá Gary Lineker đã đăng tải một dòng trạng thái về vấn đề của Mesut Ozil:

Sau đó, Whilshere đã tweet lại bài đăng của Lineker. Anh đồng tình với quan điểm của cựu danh thủ ĐT Anh:

Spot on Gary, especially when you are the best player! https://t.co/3ZBTcEcHLa