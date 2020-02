Tiết lộ thú vị: Trọng tài càng... lùn, càng dễ rút thẻ phạt

Một nghiên cứu tại 4 giải bóng đá hàng đầu nước Anh đã cho thấy một sự thật thú vị: Sự nghiêm khắc của trọng tài tỉ lệ nghịch với... chiều cao của họ!

Theo The Sun, các nhà khoa học tại đã thực hiện nghiên cứu đối với 61 trọng tài đang cầm còi tại các Ngoại hạng Anh, Championship, League One và League Two để phân tích những hành vi cũng như sự nghiêm khắc của họ.

Báo cáo cho thấy các trọng tài có chiều cao khiêm tốn thường có thói quen.. rút thẻ. Cụ thể, những "vị vua áo đen" cao dưới 1m82 thường đưa ra tấm thẻ vàng với tần suất nhiều hơn đến 20% so với các đồng nghiệp cao hơn.

Giải thích cho điều này, chuyên gia nghiên cứu liên hệ với "Hội chứng người nhỏ con" - khi đàn ông với thân hình nhỏ bé thường có tính cách hung hăng hơn để bù trừ cho thiệt thòi về mặt thể chất so với những người cao lớn.

Giáo sư Nick Neave của trường đại học Northumbria (Newcastle, Anh) đưa ra kết luận:

"Các trọng tài thấp bé thường sử dụng thẻ vàng nhiều hơn mặt bằng chung. Ở những giải đấu hạng dưới, họ cũng có tỉ lệ phạt thẻ đỏ và thổi penalty cao."

"Đây là cách để họ thể hiện cái uy với cầu thủ, khi không có thân hình cao to." - ông Neave cho biết.

Theo thống kê trong mùa giải 2017/18, trọng tài Jon Moss - người có chiều cao chỉ 170 cm - sử dụng trung bình 3,7 thẻ vàng mỗi trận. Trong khi đó, mặt bằng chung của cả giải Ngoại hạng Anh chỉ là 3 thẻ/ trận.

Trong khi đó, Graham Scott - người cao trên 1m80 lại có phần ôn hòa hơn khi chỉ rút ra trung bình 2,4 thẻ vàng/ trận.