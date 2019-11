Son Heung-min chưa đủ can đảm để đọc tin nhắn từ Gomes

Trong trận đấu giữa và ở vòng 11 Ngoại hạng , Andre Gomes bị đau ở mắt cá sau pha vào bóng từ phía sau của Son Heung-min cùng tác động của Serge Aurier. Sau đó, tiền đạo người đã bật khóc khi nhìn thấy chấn thương kinh hoàng của người đồng nghiệp.

Vào hôm qua 7/11, cựu tiền vệ đã lần đầu tiên lên tiếng sau sự kiện đáng tiếc này: "Chào mọi người. Như tất cả đã biết, cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công. Tôi hiện đang ở nhà cùng gia đình và muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả vì những tin nhắn động viên, chia sẻ và sự lạc quan. Xin chân thành cảm ơn."

Thank you for your unconditional support! 🙏



Obrigado pelo vosso apoio incondicional! 🙏



¡Muchas gracias por todo vuestro apoyo! 🙏 pic.twitter.com/KEz31pvWD2