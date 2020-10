(SỐC) Inter phát hiện 3 ngôi sao dương tính với COVID-19

Trang chủ của thông báo, 3 cầu thủ gồm Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan và Andrei Radu vừa được xác định dương tính với COVID-19.

Buổi xét nghiệm được thực hiện vào hôm qua 8/10 (giờ địa phương) tại Appiano Gentile.

Trong buổi sáng nay, Radu đã nhận kết quả dương tính.

Buổi kiếm tra bổ sung dành cho thủ thành này đã được lên lịch vào ngày mai.

📰 | OFFICIAL STATEMENT



FC Internazionale Milano announce that Roberto Gagliardini and Radja Nainggolan have tested positive for COVID-19. Further tests for Ionut Radu are scheduled for tomorrow 👉 https://t.co/G57LZDjWxI#FCIM