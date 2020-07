(Serie A) Hậu vệ Lazio tái hiện màn cắn người của Luis Suarez

Hy vọng "lật đổ" để cạnh tranh chức vô địch của gần như đã chấm dứt, sau khi đội bóng này để thua 1-2 trước Lecce trong trận đấu tại vòng 31 vừa diễn ra rạng sáng ngày 8/7.

Đáng chú ý hơn nữa là việc hậu vệ Patricio Gabarron có hành vi... "cắn" vào cánh tay của cầu thủ đối phương là Giulio Donati ở cuối hiệp hai.

Sau khi sử dụng VAR, trọng tài lập tức truất quyền thi đấu của Patric vì hành vi phi thể thao.

Patric is sent off for BITING Donati!! 😬😬 pic.twitter.com/mYKhdBI4kQ