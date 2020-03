Ronaldo trở lại Bernabeu dự khán El Clasico

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trận derby Italia giữa và đã bị đình hoãn. Tận dụng thời gian này, Cristiano Ronaldo đã đáp máy bay sang theo dõi El Clasico.

Chân sút người đã được nhìn thấy trong khu vực hàng ghế dành cho quan chức vào rạng sáng nay (2/3).

Look who is at #ElClasico😍 pic.twitter.com/z8DXvjmuOs