Ronaldo: 'Tôi chẳng hào hứng lắm với những giải thưởng cá nhân'

Cristiano Ronaldo - người 5 lần nhận giải Quả bóng vàng - khẳng định những thành tích với tập thể mới là điều quan trọng nhất.

Sau khi cùng Real Madrid lên ngôi tại Champions League lần thứ ba liên tiếp cuối mùa 2017-18, Cristiano Ronaldo bước sang một trang mới trong sự nghiệp khi đầu quân cho Juventus. Tại đây, anh đã xô đổ không ít kỉ lục của Serie A khi ghi được 15 bàn sau 24 trận đấu.

Tuy nhiên, danh hiệu Quả bóng vàng 2018 lại tuột khỏi tay chân sút 33 tuổi và được trao cho người đồng đội cũ của anh - tiền vệ Luka Modric. Dù để mất danh hiệu cao quý này một cách khá đáng tiếc, nhưng CR7 khẳng định đó không phải điều làm anh quá bận tâm.

Trả lời trong cuộc phỏng vấn với Record, Ronaldo khẳng định: "Tôi không phát cuồng trong việc theo đuổi những giải thưởng cá nhân. Điều quan trọng nhất bây giờ là giúp đội giành chiến thắng, và tất nhiên khi đó mọi thứ sẽ đến."

"Tôi không bao giờ che giấu cảm xúc mỗi khi giành vinh quang, nhưng nếu thành công không đến, nó cũng chẳng phải tận cùng của thế giới."

Ronaldo đã bị đánh bại trong hai cuộc bầu chọn giải thưởng cá nhân trong năm 2018 vừa qua. Đầu tiên là tại lễ trao giải FIFA The Best hồi tháng Chín và sau đó là cuộc bầu chọn Quả bóng vàng do tạp chí France Football tổ chức sau đó 3 tháng.