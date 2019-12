Ronaldo 'béo' đích thân chúc U22 Philippines vô địch SEA Games

Huyền thoại người Brazil tiếp thêm động lực cho đội chủ nhà SEA Games 30 trước lượt đấu cuối vòng bảng môn bóng đá nam.

Những trận đấu cuối cùng tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 30 được dự đoán sẽ cực kỳ căng thẳng, khi U22 Malaysia, U22 Campuchia và U22 (cùng có 4 điểm sau 3 trận) đều còn cơ hội giành tấm vé thứ hai vào chơi tại trận bán kết.

Trước khi bước vào trận đấu quyết định với U22 Timor Leste chiều 4/12, U22 Philippines đã nhận được sự động viên lớn từ huyền thoại Ronaldo de Lima.

Trên trang fanpage của đội tuyển Philippines, cựu tiền đạo người đã gửi lời chúc tới các cầu thủ trẻ nước chủ nhà SEA Games 30: "Tôi là Ronaldo, và tôi chúc The Azkals (Những chú chó hoang - biệt danh của đội tuyển Philippines) may mắn. Tôi hi vọng họ sẽ vô địch giải đấu này".

Tại bảng A, U22 Myanmar đã sớm đoạt vé với 10 điểm sau 4 trận. Lượt đấu này, Campuchia (hiệu số +4) sẽ đối đầu với U22 Malaysia (+3), trong khi đó Philippines đang có hiệu số 0.

Trong trường hợp U22 Campuchia và U22 Malaysia hoà nhau, U22 Philippines chỉ cần thắng U22 Timor Leste là vào bán kết. Nếu trận đấu giữa U22 Campuchia và Malaysia có phân định thắng thua, U22 Philippines cần ít nhất 4 bàn thắng vào lưới Timor Leste để tự tìm cơ hội cho mình.

Nếu giành vé đi tiếp, U22 Philippines nhiều khả năng sẽ chạm trán U22 . Thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ cần hoà ở trận đấu cuối với U22 để cầm chắc ngôi đầu ở bảng B, bất chấp kết quả trận còn lại.