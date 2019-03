Real Madrid bị Barca "hạ nhục", CĐV lại réo gọi tên của Ronaldo

Bốn trận liên tiếp trong một mùa giải không thắng nổi Barca, Real Madrid đang khủng hoảng trầm trọng và CĐV lại réo gọi tên Ronaldo.

Real Madrid đã giành ba chức vô địch Champions League với sự phi thường của Cristiano Ronaldo. Nhưng việc Đội bóng Hoàng gia quá xem nhẹ đóng góp của tiền đạo này đã khiến anh quyết định gia nhập Juventus vào mùa Hè qua.

Không có Ronaldo, Real không còn là chính mình, hứng chịu thành tích tệ hại nhất lịch sử và bị Barca "hạ nhục". Trong bốn trận liên tiếp ở mùa giải năm nay, họ đều không thể thắng nổi kình địch Barca.

Sau thất bại ở trận Siêu kinh điển rạng sáng nay (3/3), những CĐV trung thành của siêu sao người Bồ Đào Nha đã "đá xoáy" Real Madrid trên MXH.

Real Madrid khi không có Ronaldo ở Siêu kinh điển

When you ask Real Madrid fans if they miss Ronaldo #RMAFCB pic.twitter.com/rSqyZQZbDK — SANSHEY (@sanshtheman10) 3 tháng 3, 2019

Đây là Real Madrid khi được hỏi liệu có nhớ Ronaldo không?

Looks like Real Madrid are in their Banter Era again after Cristiano Ronaldo left



Real Madrid Banter Era - 2003-2009

Cristiano Ronaldo RMA 2009-2018

Real Madrid Banter Era 2018-🙌🏽 pic.twitter.com/W3wPktXsU2 — FutBrain (@footybraingg) 28 tháng 2, 2019

So Christiano Ronaldo did this to Real Madrid #ElClásico pic.twitter.com/GPoetJK8lf — Hakuna Matata (@Matoke_) 2 tháng 3, 2019

Ronaldo đã khiến Real Madrid thành thế này ư?