"Tadic đã khiến Casemiro phải giải nghệ" - CĐV phát cuồng với màn lội ngược dòng Ajax trước Real

Nhà đương kim vô địch Champions League đã bị đội bóng gồm nhiều ngôi sao trẻ như Ajax đánh bại một cách ê chề và bị loại khỏi giải đấu.

Cho dù thiếu thủ quân Sergio Ramos vì bị treo giò, không nhiều người dám tin Ajax có thể quật ngã Real Madrid một cách dễ dàng và xuất sác như vậy. Chỉ trong một tuần, Real Madrid bị Barca loại khỏi Copa del Rey, bỏ xa trên BXH La Liga và giờ lại bị Ajax biến thành cựu vương của Champions League.

Hàng thủ của Real Madrid đã bị biến thành trò hề chỉ sau khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên được 7 phút. Real Madrid vẫn có lợi thế với hai bàn thắng trên sân khách nhưng tất cả bắt đầu sụp đổ khi Dusan Tadic nhảy múa trước vòng vây các cầu thủ áo trắng, khiến tiền vệ phòng ngự hay bậc nhất thế giới một thời Casemiro "chóng mặt" trước khi chuyển bóng để David Neres đưa Ajax vươn lên dẫn trước.

Và màn trình diễn xuất sắc của Ajax bắt đầu khiến NHM trên MXH không thể nào ngồi yên.

Dusan Tadic just sent Casemiro into retirement with the greatest Marseille Turn since Zidane #RMAAJA — Carlo Garganese (@carlogarganese) 5 tháng 3, 2019

Tadic đã khiến Casemiro muốn giải nghệ sau cú xoay copa điệu nghệ như Zidane

These Real Madrid fans do not look impressed when you zoom in... 🔍 #REAAJA pic.twitter.com/LFSkhpZo21 — Goal (@goal) 5 tháng 3, 2019

Đến cả các CĐV Real Madrid này còn phải ấn tượng với bàn thắng...

Nhớ ai đó chưa

The reason why Ajax are cruising at Santiago Bernabeu is that Frenkie de Jong is playing at his future training ground. — Troll Football (@TrollFootball) 5 tháng 3, 2019

Lí do Ajax "bay" tại Santiago Bernabeu là vì Frenkie de Jong đang chơi bóng trong sân tập tương lai của mình

rEal MaDrId Is OnLY GoOd In ThE cHaMpIoNs LeAgUe! pic.twitter.com/ky3yhyU942 — Antonio Marquez (@Toni_Eltigre) 5 tháng 3, 2019

Real Madrid chỉ thích chơi hay ở Champions League cơ à

Real Madrid fans looking for a way to somehow blame Gareth Bale for going 2-0 down vs Ajax #RMFC pic.twitter.com/cB5BOeguoR — Josh Barker (@JoshBarker979) 5 tháng 3, 2019

CĐV Real Madrid đang tìm cách đổ tội cho Gareth Bale sau khi bị dẫn trước hai bàn.

Very charitable of Real Madrid to give Frenkie De Jong the grand tour of Barcelona's second home ground... — Solace Chukwu (@TheOddSolace) 5 tháng 3, 2019

Thật dễ hiểu khi Real Madrid đang giúp Frenkie De Jong trải nghiệm sân tập của Barcelona