Kể từ thứ Sáu (giờ ), hàng chục ngàn trường học trên toàn Vương quốc Anh sẽ đóng cửa vô thời hạn, do sự bùng phát của đại dịch Covid-19.

Trong bối cảnh ấy, Marcus Rashford đã đứng ra hành động và kêu gọi mọi người chung tay, đảm bảo các học sinh khó khăn sẽ có đủ các bữa ăn trong ngày.

Guys, across the UK there are over 32,000 schools. Tomorrow all of these will close. Many of the children attending these schools rely on free meals, so I’ve spent the last few days talking to organisations to understand how this deficit is going to be filled. (1) pic.twitter.com/3Iusr6E9kM