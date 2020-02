Persija chiêu mộ cựu hậu vệ Roma và Juventus

Liga 1 các năm vừa qua liên tục chứng kiến sự hiện diện của các ngôi sao từng thi đấu ở những giải đấu hàng đầu châu Âu một thời.

Mới nhất, vào đầu tháng 2/2020, Persija Jakarta đã ra mắt chữ kí mới mang tên Marco Motta - hậu vệ từng khoác áo , và .

Cầu thủ đa năng (chiều cao 1m88) có thể đá trung vệ và hai cánh. sẽ kí hợp đồng kéo dài 2 năm với đội xếp thứ 10 Liga 1 mùa trước.

