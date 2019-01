Paul Pogba dính chấn thương... vùng nhạy cảm sau trận hòa của MU?

Sau khi nhận trận hòa nghẹt thở trước Burnley ngay trên sân nhà Old Trafford - qua đó kết thúc chuỗi 8 trận thắng liên tiếp của HLV Ole Solskjær, các fan của Manchester United lại đón nhận thêm một tin không vui từ tình trạng sức khỏe của Paul Pogba.

Những phút cuối cùng của trận đấu, Quỷ Đỏ trong thế bị dẫn trước 2 bàn, đã tràn lên tấn công ào ạt với một áp lực cực lớn để rồi sau đó có được liên tiếp 2 bàn thắng nhờ công của Pogba (phút 87) và Victor Lindelof (90+2).

Theo thông tin của nhà báo Simon Peach, tiền vệ người Pháp đã phải bước khập khiễng khi đi qua khu vực phỏng vấn báo chí sau trận đấu. Nhiều khả năng sau một pha va chạm, Pogba đã dính phải một chấn thương khiến anh bị căng ở vùng bẹn.

Đây chắc chắn là một tin không hề vui đối với các fan của MU, bởi Pogba đang có phong độ cao, là niềm cảm hứng cho thành tích ấn tượng của MU. Không những thế, dạng chấn thương của Pogba có thể mất khá lâu để hoàn toàn bình phục, mà trong thời gian ngắn sắp tới, MU liên tiếp phải đối đầu những đội bóng lớn như PSG, Chelsea hay Liverpool...

Ở một thông tin khác, ở trận đấu với Burnley, Pogba đã ghi được bàn thắng thứ 11 ở mùa giải này, nhiều nhất trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của cầu thủ này - vượt qua thành tích 10 bàn tại Juventus trong mùa giải 2014-15 & 2015-16.

Paul Pogba scored his 11th goal of the season tonight - best goalscoring season of his career:



2018-19 Man Utd - 11 goals 🥇

2014-15 & 2015-16 Juventus - 10 goals 🥈



6 goals & 4 assists in PL since Ole Gunnar Solskjaer's 1st game on Dec 22 - most of any player 🔥🔥 pic.twitter.com/tyL03Ol09M