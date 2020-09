Ozil 'cà khịa' Tottenham khiến fan Arsenal mở cờ trong bụng

Mesut Ozil đang được coi là "người thừa" trong đội hình khi không còn nhận được sự tin tưởng từ ban huấn luyện lẫn người hâm mộ.

Tuy nhiên vừa qua, anh đã phần nào cải thiện mối quan hệ này bằng pha "cà khịa" thấu cáy dành cho đối thủ cùng thành phố của Pháo Thủ.

Cụ thể, trong cuộc giao lưu trên Twitter cá nhân mới đây, khi được một CĐV hỏi khó rằng anh sẽ làm gì nếu bị đặt vào hoàn cảnh "giải nghệ" hoặc "khoác áo ", Ozil không ngần ngại buông lời cay đắng:

If I don’t want to win a cup, I should go there 🏆😉 #YaGunnersYa❤️#AskMesut https://t.co/j6O0l7nV0P