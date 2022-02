Ngược dòng trước Fulham, Man City đi tiếp ở FA Cup

Dù Man City vừa rơi điểm trước Southampton ở trận đấu gần nhất, cũng rất khó để ngáng chân đoàn quân của Pep Guardiola lúc này. Trước đó, The Citizens đã có 8 trận toàn thắng - một phong độ gần như hoàn hảo.

Đội chủ sân Eitiahd sẽ hướng tới chức vô địch FA Cup thứ hai dưới thời Pep Guardiola. Trong 6 mùa vừa qua, Man City mới chỉ vô địch giải đấu này 1 lần, và chưa từng bị loại sớm hơn vòng 5.

Bất ngờ xảy ra khi Fulham mở tỉ số từ rất sớm. Phút thứ 4, Wilson vượt qua Cancelo và căng ngang cho Carvalho trong vòng cấm dứt điểm hạ gục Steffen. Nhưng niềm vui ngắn ngủi của đội khách chỉ kéo dài trong vỏn vẹn 2 phút. Sau tình huống bóng lập bập trong vòng cấm, cơ hội tìm đến Riyad Mahrez. Anh xử lý khéo léo và chuyền cho Gundogan ra chân rất nhanh để gỡ hòa cho Man City.

Phút thứ 13, từ quả phạt góc của Kevin De Bruyne, John Stones đánh đầu ngược lái bóng về phía góc xa khiến thủ thành Gazzaniga không có cơ hội cản phá.

Trong phần còn lại của hiệp 1, Man City kiểm soát thế trận. Bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của đội khách, các chân sút cũng không quá nôn nóng tìm thêm bàn thắng.

Sang đầu hiệp 2, The Citizens vẫn duy trì lối tấn công áp đảo. Sau vài cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, Man City được hưởng quả phạt đền sau khi Mitrovic phạm lỗi với Fernandinho trong vòng cấm ở phút 51. Mahrez đã không bỏ lỡ cơ hội này để nới rộng cách biệt lên 3-1.

Chỉ chưa đầy 5 phút sau, De Bruyne quan sát tốt và kiến tạo hoàn hảo cho Mahrez lập cú đúp trong thế đối mặt với thủ môn. Thế trận và khoảng cách đủ để thầy trò Pep an tâm về một chiến thắng. Do đó, ông thay các trụ cột ra nghỉ và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ là Delap, McAtee. Phút 89, Delap đánh đầu tung lưới Fulham nhưng đáng tiếc bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Đẳng cấp của Man City đã thể hiện trong hiệp hai và sự phản kháng của Fulham là vô cùng yếu ớt. Với kết quả chung cuộc 4-1, The Citizens chính thức bước vào vòng 5. Khi một số đội bóng lớn như MU và Arsenal đã bị loại, hành trình tiếp theo của họ ở FA Cup cũng sẽ dễ thở hơn rất nhiều.