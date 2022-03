(Ngoại hạng Anh) Kịch bản nào cho cuộc đua vô địch?

Những tưởng Ngoại hạng Anh 2021/22 sẽ chứng kiến cuộc đua vô địch đơn phương độc mã của Manchester City, khi có thời điểm, họ đã cho những kẻ đeo bám phải “hít khói” với khoảng cách lên tới 11 điểm. Nhưng chỉ chưa đầy 2 tháng sau, bước ngoặt đã đến khiến cục diện thay đổi một cách chóng mặt.

Đội bóng của Pep Guardiola từng có những cơ hội để sớm kết liễu mùa giải, nhưng trong thời khắc quan trọng nhất, họ lại đánh mất lợi thế của mình.

The Citizens vẫn đứng trên đỉnh bảng xếp hạng, tuy nhiên những lần đánh rơi điểm số đầy đáng tiếc trước Southampton hay Tottenham Hotspur đã giúp Liverpool âm thầm vươn lên, thu hẹp cách biệt xuống chỉ còn 6 điểm, nhưng lại đá ít hơn một trận. Lúc này, cuộc đua vô địch tưởng đã tàn lại trở về thế song mã đầy kịch tính.

Getty/GOAL

Thậm chí tính chất căng thẳng không chỉ nằm ở việc hai đội tích lũy từng điểm số, từng chiến thắng, mà cuộc chiến về hiệu số bàn thắng bại cũng chính là yếu tố ảnh hưởng phần nhiều đến kết quả.

Chiến thắng tưng bừng 6-0 trước Leeds United ở trận đá bù vòng 19 giúp Quỷ đỏ vùng Merseyside vượt mặt đối thủ về hiệu số bàn thắng (50 so với 47), và hoàn toàn nắm trong tay quyền tự quyết bởi hai đội sẽ có trận đối đầu trực tiếp vào ngày 10/4 sắp tới.

Nhìn vào bảng xếp hạng, rõ ràng Manchester City vẫn là những người nắm trong tay lợi thế. Thậm chí xét về lịch thi đấu đến cuối mùa, đoàn quân của HLV Pep Guardiola cũng dễ thở hơn hẳn so với đối thủ.

Nếu không tính cuộc đụng độ trực tiếp với Liverpool thì những cái tên có thể gây khó khăn cho đội chủ sân Etihad trong khoảng thời gian sắp tới là gã hàng xóm Man United, Wolves, West Ham.

Ba đội bóng này cũng sẽ là những đối thủ của Liverpool trong tương lai, nhưng độ khó tăng lên với đoàn quân của Jurgen Klopp khi họ còn phải đến làm khách trên sân của Arsenal, CLB đang rất khát điểm để chen chân vào top 4, và sau đó là cuộc tiếp đón Tottenham Hotspur, cái tên đã gạt giò chính Man City giúp The Reds nhen nhóm lại hy vọng trong cuộc đua vô địch.

Rõ ràng, đây là thử thách cực đại cho tham vọng của đội chủ sân Anfield. Họ vẫn đang ở thế là kẻ bám đuổi, nên chỉ cần một cú sảy chân sẽ có thể đánh mất mọi cơ hội.

Getty

Đổi lại, Liverpool đang có lợi thế về phong độ khi sở hữu chuỗi 6 trận toàn thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh và là 11 trận trên tất cả các đấu trường. Thậm chí tinh thần của họ còn rất hưng phấn khi mới bước lên ngôi vô địch League Cup sau màn đấu penalty căng não với Chelsea.

Còn Man City, đội bóng này lại vừa kết thúc chuỗi 15 trận bất bại ở các đấu trường ngay trên sân nhà Etihad. Trong 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, các học trò của Pep Guardiola cũng chỉ thắng được 3, hòa 1 và thua 1, giành tổng cộng 13/15 điểm tối đa.

Thực tại chỉ ra rằng, chính Liverpool mới là những người đang tận dụng tốt những cơ hội và chứng minh bản lĩnh trong cuộc đua đường trường khắc nghiệt đến nghẹt thở này.

Thậm chí, nếu xét về tình hình lực lượng, Quỷ đỏ vùng Merseyside cũng có chút nhỉnh hơn khi những trụ cột của họ hoàn toàn sung sức và sẵn sàng căng mình chiến đấu trong giai đoạn quan trọng trước mắt. Có thể khẳng định, trong hai mua giải gần đây, chưa bao giờ HLV Jurgen Klopp hài lòng về chiều sâu đội hình của mình đến thế.

Getty

Trong khi đó, mới đây The Citizens đã phải đón nhận hung tin khi trung vệ Ruben Dias buộc phải nghỉ thi đấu trong khoảng 4-6 tuần vì chấn thương gân kheo. Điều này đồng nghĩa với việc, anh sẽ phải vắng mặt ở trận derby Manchester cuối tuần này. Thậm chí Dias cũng có thể bỏ lỡ luôn cả trận đấu quan trọng với Liverpool hồi đầu tháng 4 nếu không kịp bình phục

Dĩ nhiên, Pep Guardiola không thiếu trung vệ, bởi những John Stones, Aymeric Laporte hay Nathan Ake vẫn có thể đảm bảo tốt nhiệm vụ của mình.

Nhưng xét về sự chắc chắn và độ ổn định, chẳng ai có thể thay thế được vị trí “lá phổi xanh” của Ruben Dias. Đặc biệt khi đối mặt với những ngôi sao tấn công của Liverpool, chắc chắn chỉ có Dias mới mang lại niềm tin tuyệt đối cho những CĐV Man City.

Giai đoạn phía trước là căng thẳng với cả Liverpool và Manchester City. Nếu cả hai không đánh rơi bất kỳ điểm số nào, thì chắc chắn, cuộc chạm trán đỉnh cao trên SVĐ Etihad sẽ mang ý nghĩa đúng như một trận chung kết thực thụ.

Getty Images

Để so sánh cả về phong độ và lực lượng, Liverpool rõ ràng vượt trội hơn hẳn so với đối thủ. Nhưng Man City có lợi thế sân nhà, thậm chí lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ The Citizens khi họ có tới chuỗi 4 trận bất bại, với 2 chiến thắng và 2 trận hòa trong những lần gặp nhau ở hai mùa giải trước đó.

Với những gì đã và đang diễn ra, quả thực chẳng ai có thể khẳng định chắc chắn về chủ nhân của ngai vàng Ngoại hạng Anh năm nay.

Còn tới 11 vòng đấu nữa giải đấu này mới chính thức hạ màn, và mọi cục diện đều có thể xảy ra. Sẽ là một cú gạt giò vĩ đại, một cuộc lật đổ ngoạn mục, hay bản lĩnh của nhà đương kim vô địch vẫn được thể hiện? Chỉ có thời gian mới đưa ra được câu trả lời chính xác nhất.