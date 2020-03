Ngoại hạng Anh: Brighton xác nhận 1 cầu thủ dương tính với Covid-19

Trong cuộc họp trực tuyến mới đây, Giám đốc điều hành của - ông Paul Barber thông báo 3 cầu thủ của đội bóng đã phải thực hiện xét nghiệm và 1 trong số đó cho thấy kết quả dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, ở thời điểm này, CLB sẽ tạm thời không tiết lộ rõ danh tính của cầu thủ này.

Toàn bộ đội hình của HLV Graham Potter đang tự tập luyện tại nhà thông qua một ứng dụng chung của CLB. Họ vẫn thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Chính phủ về cách ly, trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành tại nước này.

Ông Barber cho biết: "Chúng tôi không kiểm tra định kỳ các cầu thủ mà chỉ thực hiện khi họ có những triệu chứng rõ ràng. Kết quả dương tính của một cầu thủ vừa được xác nhận trong hôm nay. Đây là điều không may, nhưng cậu ấy đang nhận được sự quan tâm cần thiết vào lúc này."

HLV Potter còn nói thêm rằng vợ của ông đang có một vài triệu chứng của Covid-19. Dù vậy, sức khoẻ của bà vẫn đang ổn định và cả gia đình ông đang thực hiện tự cách ly tại nhà.

This is brilliant! @OfficialBHAFC holding a press conference with Graham Potter and Paul Barber via video conferencing. Another superb initiative alongside many others introduced by the club in recent weeks 👏. #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/PlPurN49Gd