Neymar đóng vai... thầy tu trong phim truyền hình Tây Ban Nha

Neymar sẽ vào vai thầy tu trong phần ba của series phim truyền hình nổi tiếng "La casa de papel" của . Đây cũng là loạt phim mà ngôi sao của PSG vô cùng yêu thích.

Hồi tháng 11/2018, trên Instagram cá nhân, Neymar bất ngờ đăng tải hình ảnh một bộ quần áo màu đỏ liền thân và chiếc mặt nạ cùng người đồng đội Kylian Mbappe. Theo tờ AS, các cảnh quay có sự xuất hiện của Neymar bấm máy từ đầu năm 2019.

Cant wait for the next season. #MoneyHeist pic.twitter.com/zDDRnsw2Nu