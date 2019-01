MU đụng độ Chelsea ngay vòng 5 FA Cup

Manchester United đã xuất sắc vượt qua Arsenal ở vòng 4 FA Cup với tỷ số 3-1 nhờ các pha làm bàn của Alexis Sanchez, Jesse Lingard và Anthony Martial. Thử thách tiếp theo dành cho Quỷ đỏ ở vòng 5 là một ông lớn khác của thành London, Chelsea - đội bóng đã vượt qua đối thủ "chiếu dưới" là Sheffield Wed với tỷ số 3-0.

Màn thư hùng giữa Chelsea và MU trên sân Stamford Bridgesẽ tái hiện trận chung kết năm 2018, trận đấu mà The Blues - dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Conte đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha làm bàn trên chấm 11m của Eden Hazard.

Ở vòng 5 FA Cup, ứng cử viên vô địch là Manchester City tiếp tục gặp thử thách không quá khó khăn. Sau khi vượt qua Burnley với tỷ số 5-0 ở vòng 4, đoàn quân của HLV Pep Guardiola sẽ đối đầu với đội giành chiến thắng trong trận đá lại giữa Middlesbrough và Newport City, hai đội bóng hạng dưới.

Crystal Palace, đội bóng đã loại Tottenham bằng chiến thắng 2-0 sẽ tiếp đón đối thủ đang chơi ở League One là Doncaster. Trong khi đó, đội có thứ hạng thấp nhất góp mặt ở vòng 5 là Wimbledon sẽ chạm trán Milwall, đại diện của giải hạng nhất Anh.

Các cặp đấu tại vòng 5 FA Cup diễn ra từ ngày 15 đến 18/2 cụ thể như sau:

