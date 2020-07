(Tin MU) Cược Lingard 'tịt ngòi' cả mùa, fan khóc ròng phút cuối

Với phong độ tệ hại trong những năm gần đây, nhiều cổ động viên đã "phát ngán" với Jesse Lingard và không còn chút niềm tin nào dành cho anh. Thậm chí, một khán giả có tên Antony Johnson đã đặt kèo cá cược rằng, tiền vệ 27 tuổi sẽ... "tịt ngòi" trong suốt mùa giải 2019/20.

Johnson đã liên hệ một nhà cái để đặt 3,30 Bảng cho phơi cược này (với tỉ lệ 1 ăn 40). Nếu thắng kèo, anh sẽ thu về 135,3 Bảng (tương đương 4 triệu Đồng) - con số đủ để làm một bữa tiệc nho nhỏ cho gia đình.

Lingard making me sweat tonight. 36 down, 2 to go. @JesseLingard pic.twitter.com/6BEBxBdSG6