Messi muốn rời Barcelona, người trong & ngoài cuộc nói gì?

Ông Joaquim Torra, Chủ tịch vùng tự trị Catalunya cũng gửi lời tri ân tới Messi:

"Catalunya sẽ luôn là ngôi nhà của anh. Xin cảm ơn anh rất nhiều vì tất cả quãng thời gian hạnh phúc, cũng như những màn trình diễn tuyệt vời trên sân cỏ."

"Chúng tôi thật may mắn để khi được dành một vài năm cuộc đời của mình để chiêm ngưỡng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, một vận động viên vô cùng cao quý. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên anh, Leo Messi!"

Cựu tiền đạo Gary Lineker, người từng khoác áo Barcelona từ năm 1986 đến 1989 nhận định:

"Nếu Messi muốn rời Barcelona bằng cách kích hoạt điều khoản ra đi, thì tôi hy vọng CLB sẻ ủng hộ hơn là ngăn cản."

"Cậu ấy đã luôn trung thành, và luôn là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Barcelona. Nếu đôi bên nổ ra một cuộc đại chiến, đó sẽ là điều rất đáng buồn."

