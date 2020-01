Messi đạt cột mốc 500 trận thắng trong màu áo Barcelona

Giúp giành chiến thắng đậm 5-0 trước tại Cúp Nhà vua , Lionel Messi đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá xứ sở bò tót chạm đến cột mốc 500 trận thắng trong sự nghiệp thi đấu.

Ở trận này, La Pulga có cú đúp ở các phút 59 và 89. Ba bàn thắng còn lại được ghi do công của Antoine Griezmann, Clement Lenglet và Arthur.

... And chalk up another #Messi milestone! Congratulations, Leo! 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/5y7tfk6Keo