Mbappe đòi công lý cho công dân Mỹ da màu George Floyd

Sau khi video ghi lại cảnh George Floyd, một người đàn ông da màu bị sĩ quan cảnh sát ghì đầu gối lên cổ được lan truyền, các cuộc biểu tình đã nổ ra ở Minnesota (Mỹ) suốt cả tuần và lan đến ít nhất 30 thành phố trên cả nước.

Trong video, Floyd bị đè gối lên cổ hơn 8 phút, liên tục van xin "Tôi không thở được" và ngất đi. đã qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện.

Mới đây, Kylian Mbappe đã đăng một dòng trạng thái ngắn gọn "#JusticeforGeorge" (Công lý cho George).

Trước đó, tiền vệ Weston McKennie của cũng đã đeo băng tay có dòng chữ "Justice for George" trong trận đấu gặp hôm thứ Bảy.

Sau trận đấu, McKennie đã lên Twitter để giải thích về hành động của mình. "Tôi mong muốn sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để gây chú ý về một vấn đề đã tồn tại từ lâu. Tôi tin rằng đã đến lúc chúng ta được lắng nghe! #justiceforgeorgefloyd #saynotoracism (công lý cho George, nói không với phân biệt chủng tộc)"

To be able to use my platform to bring attention to a problem that has been going on to long feels good!!! We have to stand up for what we believe in and I believe that it is time that we are heard! #justiceforgeorgefloyd #saynotoracism pic.twitter.com/TRB1AGm0Qx