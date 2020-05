Lùi thời gian tổ chức Cúp Quốc gia tới tuần cuối tháng 5/2020

Sân chơi số một nền bóng đá V.League đến hiện tại vẫn chưa thể xác định thời gian trở lại thi đấu do ảnh hưởng từ dịch bệnh.

Theo thông báo mới nhất từ Ban điều hành các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia năm 2020, V.League và giải Hạng Nhất tạm thời chưa có lịch thi đấu trở lại, nhưng Cúp Quốc gia sẽ diễn ra ngay tuần cuối tháng 5.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, các sự kiện thể thao đến hiện tại vẫn chưa được phép tổ chức.

Theo thông tin do Bộ Y tế cung cấp về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19, tính từ 6g00 ngày 16/4/2020 đến ngày 06/5/2020 (20 ngày) không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

Đồng thời, công tác phòng chống dịch Covid-19 đang được các cơ quan của Nhà nước, các địa phương kiểm soát rất chặt chẽ và hiệu quả.

Với tình hình khả quan trên, để thuận lợi cho các CLB và BTC trận đấu chủ động triển khai kế hoạch tập luyện, chuẩn bị tổ chức thi đấu khi các giải đấu được phép diễn ra, Ban điều hành các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia năm 2020 vừa ra thông báo về lịch tổ chức các trận đấu tại vòng sơ loại Cúp Quốc gia.

Cụ thể, các trận đấu Vòng loại dự kiến tổ chức từ ngày 24/5/2020; còn các trận đấu vòng 1/8 dự kiến tổ chức từ ngày 30/5/2020.

Ngược lại, lượt trận thứ ba ở V.League và mở màn giải hạng Nhất vẫn chưa có lịch cụ thể, và chỉ được thông báo trong thời gian tới tùy theo tình hình.

Lịch thi đấu vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2020:

An Giang vs Long An

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs XM Fico Tây Ninh

CLB Bà Rịa Vũng Tàu vs Sài Gòn FC

Đồng Tháp vs Hải Phòng

Huế vs SHB Đà Nẵng

Phố Hiến vs Thanh Hóa

Sanna Khánh Hòa BVN vs Viettel

Sông Lam Nghệ An vs Bình Định

Bình Phước vs Đắk Lắk

Nam Định vs HAGL