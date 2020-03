Liverpool quyên góp tiền cho ngân hàng thực phẩm giữa đại dịch COVID-19

Những diễn biến phức tạp của Covid-19 đã khiến các hoạt động thể thao tại , bao gồm Premier League đã bị hoãn lại cho đến hết tháng Ba. Do quãng thời gian nghỉ kéo dài, nên Fans Supporting Foodbanks (FSF) – ngân hàng thực phẩm được thành lập để hỗ trợ những người nghèo không thể nhận được những sự giúp đỡ.

Vì vậy, vừa quyên góp 40.000 Bảng cho quỹ để giúp các hoạt động từ thiện được tiếp tục trong thời gian Premier League bị tạm hoãn.

Nhà đương kim vô địch thông báo, các cầu thủ của họ cùng với quỹ LFC Foundation, Red Neighbor và nhân viên câu lạc bộ sẽ quyên góp cho tổ chức North Liverpool Foodbank.

Theo đó, 25% số tiền quyên góp từ thiện đến từ các trận đấu và của đội chủ sân Anfield sẽ quyên góp 10.000 Bảng mỗi trận cho bốn trận đấu sân nhà còn lại của họ.

“Chúng tôi hy vọng sự ủng hộ của các cầu thủ, LFC Foundation, Red Neighbours và các nhân viên CLB có thể giảm bớt những lo ngại xung quanh việc hoãn các trận đấu tại Premier League.”

“Những người hâm mộ của đội bóng đã không ngừng ủng hộ cho Fans Supporting Foodbanks trong suốt những năm gần đây. Chúng tôi khuyến khích bất cứ ai có khả năng, có thể ủng hộ trực tiếp tại các địa điểm của chúng tôi hoặc gây quỹ trực tuyến.”, chủ tịch LFC Foundation – ông Matt Parish chia sẻ.

#LFC's first-team squad, @LFCFoundation, @Red_Neighbours and club staff will come together to back @SFoodbanks during the suspension of @premierleague football. #UnityIsStrength ✊ https://t.co/EhgFSjUUAc