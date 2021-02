(Liverpool 0-2 Everton) Klopp khen học trò đá hay 90%

Đón nhận thất bại trong derby Merseyside, HLV Jurgen Klopp vẫn tin rằn các học trò đã chơi tốt trong suốt 90 phút.

Đón tiếp đối thủ hàng xóm Everton, các cầu thủ Liverpool để lộ ra sai lầm trong khâu phòng ngự ngay từ những phút đầu tiên và phải trả giá bằng bàn thua sớm. Đến khoảng thời gian cuối trận, Lữ đoàn Đỏ tiếp tục thủng lưới sau một tình huống sơ hở dẫn tới quả 11m khi Trent Alexander-Arnold phạm lỗi với Dominic Calvert-Lewin trong vòng cấm.

Thất bại này đã là trận thứ 4 liên tiếp Liverpool để thua ngay trên sân nhà Anfield. Đội bóng của HLV Jurgen Klopp hiện đang kém 3 điểm so với top 4, đồng thời có thể bị chính Everton vượt mặt do thi đấu nhiều hơn một trận so với đối thủ cùng thành phố. Dù vậy, HLV Jurgen Klopp vẫn đang khá lạc quan về tình hình hiện tại.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn sau trận, nhà cầm quân người Đức cho rằng các học trò đã chơi tốt và vẫn tin tưởng vào những kết quả khả quan trong những vòng tiếp theo.

"Các cầu thủ đã làm tốt trong việc tạo cơ hội. Tuy nhiên, chúng tôi buộc phải thi đấu trong thế bám đuổi và phần nào chưa đủ độ sắc bén trong những pha bóng quyết định." "Everton lùi sâu và phòng ngự tốt trong trận này, nhưng cũng có những thời điểm hàng công Liverpool có cơ hội một cách thoải mái trong vòng cấm mà chẳng thể dứt điểm. Sang hiệp hai, chúng tôi có nhiều cơ hội khi Mane và Firmino đều có hai cơ hội ở những vị trí đầy nguy hiểm." "Bàn thua đầu tiên, mà lẽ ra chúng tôi phải phòng ngự tốt hơn, đã định hướng trận đấu. Hiệp 2 chúng tôi thay đổi một chút và ngay lập tức có những cơ hội rõ rệt. Chúng ta có thể nói cả tiếng đồng hồ về các chi tiết và các bạn sẽ nhận ra 90% trong số đó là tích cực, nhưng 10% còn lại thì không và chính 10% đó tạo ra khác biệt". "Liverpool thua 2-0 và tôi biết kết quả này có ảnh hưởng ra sao. Nhưng ngay ngày mai, tôi sẽ sử dụng những điều tốt để tạo ra sự thay đổi. Chúng tôi đều biết mình có thể có kết quả tốt hơn, nhưng cũng hiểu rằng tất cả phải nỗ lực hơn nữa ở thời điểm quyết định."

Sau thất bại trước đối thủ Everton, Liverpool vẫn giậm chân ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

