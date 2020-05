Ligue 1 trao chức vô địch cho PSG, 'đau đầu' phân chia suất dự cúp châu Âu

Sau khi tuyên bố sẽ buộc phải hủy ngang vì yêu cầu từ Chính phủ, Ban tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp (LFP) đã chính thức thông qua kế hoạch phân định thứ hạng cho mùa giải năm nay.

Kết quả cuối cùng được tính dựa trên số điểm trung bình qua các trận đấu. Theo đó, PSG được trao chức vô địch khi đứng đầu với số điểm trung bình 2,51 sau 27 trận, bỏ xa đội đứng thứ hai là (2,00 điểm sau 28 trận).

The final Ligue 1 table calculated by points per game 👇 pic.twitter.com/VTYgGo16f9