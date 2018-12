Kiatisak gửi lời chúc mừng tiếng Việt nhân thành công tại AFF Cup 2018

Chuc muang Vietnam vo dich ⚽️ Tin Nổi Bật MC lễ trao giải Quả bóng vàng nhận "tấn gạch đá" vì lời đề nghị khiếm nhã với nữ cầu thủ

Để mang về "Người ngoài hành tinh" Ronaldo, chủ tịch Barca đã phải đóng giả làm bồi bàn

(AFF Cup 2018) Việt Nam và Thái Lan áp đảo Đội hình tiêu biểu vòng bảng

CHÍNH THỨC: Sadio Mane đặt bút ký hợp đồng dài hạn với Liverpool

A post shared by Kiatisuk Senamuang (@coach_zico) on Dec 15, 2018 at 6:28pm PST