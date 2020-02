KHÓ TIN: Cầu thủ sút vào đầu fan cuồng ở Brazil

Cuộc đối đầu giữa Figueirense và Avai diễn ra ngày 2/2 đã phải tạm dừng vì ẩu đả diễn ra bên ngoài sân trong những phút cuối của trận đấu.

Khi chỉ còn 5 phút nữa là tiếng còi mãn cuộc vang lên, trong tình cảnh Avai đang dẫn 2-0, một CĐV Figueirense đã không giữ được bình tĩnh và nhảy vào sân gây gổ với các cầu thủ dự bị của đội khách.

Thủ môn dự bị của Avai đã vật người này xuống để tránh những hành động quá khích, nhưng bất ngờ là một cầu thủ khác của đội - Bruno Silva - đã chạy ra và sút thẳng vào đầu fan cuồng.

Hành động của Bruno Silva nhận nhiều chỉ trích vì quá quyết liệt, có thể dẫn tới chấn thương nặng cho CĐV này. Hơn nữa cú đá còn trúng vào người đồng đội của anh.

ABSOLUTE MAYHEM IN BRAZIL!

Riots in the stands during Figueirense vs. Avaí. 5 minutes left in the game and a Figueirense fan rushed the Avai bench. The sub keeper tackles him and Bruno Silva comes out of nowhere and kicks him the head.

WTF!pic.twitter.com/oFxk8yMlVf