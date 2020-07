'Kế vị' Hazard, Mbappe trở thành gương mặt đại diện cho FIFA 21

Tiền đạo Kylian Mbappe của sẽ thay thế vị trí của Eden Hazard - người đảm nhận vị trí đại sứ hình ảnh của FIFA 2020 – để trở thành gương mặt đại diện cho tựa game bóng đá do EA Sports phát hành trong phiên bản mới nhất.

Chia sẻ về tin vui này, tài năng trẻ sinh năm 1998 thừa nhận điều đó như hiện thực hóa một giấc mơ. bày tỏ cảm xúc:

"Trở thành đại sứ hình ảnh của FIFA là một giấc mơ thành hiện thực. Điều này đã đánh dấu một cột mốc lớn trong sự nghiệp của tôi."

"Tôi đã chơi trò chơi này từ khi còn bé và bây giờ, tôi rất vinh hạnh khi được đại diện cho một tựa game bóng đá trong phiên bản hoàn toàn mới, đồng thời cũng được góp mặt chung với nhiều ngôi sao tên tuổi khác."

Cover Star ⭐️

Can’t wait to play this!

Proud to be the #FIFA21 cover star

Dream come true. @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/RGpStusWwH