Ibrahimovic gây quỹ cộng đồng chống dịch bệnh Covid-19

Đại dịch toàn cầu Covid-19 đang hoành hành khắp nơi trên thế giới và đã cướp đi sinh mạng của hơn 8.000 người. Trong đó, gần như là đất nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh này.

Trong bối cảnh đó, mới đây, tiền đạo của , Zlatan Ibrahimovic dã khởi xướng việc ​​gây quỹ bằng cách quyên góp 1 triệu Euro để nỗ lực cải thiện các bệnh viện giúp đỡ các nhân viên y tế đối phó với dịch Covid-19 ở miền bắc Italy.

Chia sẻ trên Twitter, chân sút 38 tuổi cho biết: "Tôi đã gắn bó rất lâu với Italy, đất nước này mang lại cho tôi rất nhiều thứ. Và trong giai đoạn khó khăn này, tôi muốn giúp đỡ nhiều hơn cho đất nước mà tôi yêu thích."

Cựu ngôi sao của ĐT đã có 7 năm gắn bó với đất nước hình chiếc ủng khi thi đấu trong màu áo , Milan và mới đây nhất là AC Milan. Chính vì vậy, anh dành rất nhiều tình cảm cho mảnh đất này.

"Tôi đã quyết định cùng với những người đồng nghiệp gây quỹ để giúp đỡ cho bệnh viện Humanitas và sử dụng sức mạnh truyền thông để truyền tải thông điệp này đến gần hơn với mọi người. Đây là một vấn đề nghiêm trọng và chúng tôi cần sự giúp đỡ.”

"Tôi tin tưởng vào tấm lòng của những người đồng nghiệp và cả những người hâm mộ muốn ủng hộ để góp sức loại bỏ dịch virus này. Chúng tôi thực sự muốn giúp đỡ bệnh viện, bác sĩ và các y tá, những người đang cố gắng từng ngày để bảo vệ cuộc sống cho chính chúng ta", Ibra chia sẻ.

In this dramatic moment for Italy, we created a fundraiser for Humanitas hospitals.I count on the generosity of my colleagues and of those who want to make even a small donation. Let’s together kick the CoronaVirus away and win this match! https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/xhwECFFNTA