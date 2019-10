Ibrahimovic có hành động phản cảm khi cãi nhau với CĐV

Trận Bán kết vòng play-off giải bóng đá nhà nghề Mỹ ( ) giữa Los Angeles Galaxy và vừa kết thúc với thắng lợi 5-3 dành cho LAFC - đồng nghĩa với việc Zlatan Ibrahimovic và các đồng đội phải dừng bước trước đối thủ cùng thành phố.

Cuộc đối đầu diễn ra một cách nảy lửa và Ibra - ngôi sao sáng nhất - vẫn luôn biết cách gây sự chú ý của mọi khán giả theo dõi. Khi rời sân, chân sút người đã lớn tiếng cãi nhau với một CĐV ngồi trên khán đài và thậm chí còn khiêu khích người này bằng cách tự nắm vào hạ bộ rồi thể hiện một vẻ mặt khá gay gắt.

Could Zlatan Ibrahimovic's last action in #MLS be... grabbing his junk and mouthing off to an #LAFC fan? Possibly. Kind of perfect in the worst possible way, I'd say. #LAGalaxy pic.twitter.com/shKTVeqm8g