Huyền thoại Chelsea dấn thân nghiệp huấn luyện

Tiền vệ 37 tuổi Michael Essien được xác nhận đã gia nhập đại diện giải VĐQG Đan Mạch Nordsjaelland trong vai trò thành viên ban huấn luyện.

Với kinh nghiệm 9 năm khoác áo và giành được vô số danh hiệu lớn nhỏ từ Ngoại hạng cho tới , đội bóng Bắc Âu rất kì vọng sự có mặt của Essien sẽ giúp ích cho sự phát triển của toàn đội.

Trang chủ CLB đăng tải lời chào mừng tới Essien:

Ở chương cuối sự nghiệp, Essien khoác áo đội bóng Azerbaijan Sabail với tư cách cầu thủ kiêm huấn luyện viên. Đầu năm nay, anh cũng đã tới Nordsjaelland để học hỏi thêm kỹ năng phục vụ công tác huấn luyện.

Sự hiện diện của Essien khiến thành viên đội bóng Đan Mạch cảm thấy phấn khích. Đôi bên đã giữ mối liên hệ khắng khít và chờ đợi một sự tái hợp. Chia sẻ trên trang chủ CLB, Giám đốc thể thao Jan Laursen nói:

I am delighted to have joined @fcnordsjaelland coaching staff as part of my development towards my full coaching licence. I will also be assisting the players on and off the pitch as part of my role. #transitionontocoacching #yearoftransition #learning #coaching 🙏🏿⚽️🏃🏿‍♂️ pic.twitter.com/NE2C3jyDHV