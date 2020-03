Hudson-Odoi: 'Tôi không còn triệu chứng của COVID-19, nhưng sẽ tiếp tục cách ly'

Hôm 12/3 vừa qua (theo giờ địa phương), tiền đạo Callum Hudson-Odoi của đã được xác nhận dương tính với COVID-19. Ngay lập tức, chân sút 19 tuổi đã thực hiện các biện pháp cách ly để đảm bảo sức khỏe.

Tuy được chẩn đoán mắc bệnh nhưng lúc này, Hudson-Odoi cho biết anh đã không còn bất kì triệu chứng nào liên quan và sẽ thực hiện cách ly thêm 7 ngày nữa để theo dõi kĩ hơn.

Tại bài đăng trên trang Twitter cá nhân, chân sút này khẳng định: "Tôi đã nhiễm virus trong những ngày qua. Nhưng vào lúc này, tôi đã hồi phục rồi."

"Tôi vẫn luôn theo sát mọi chỉ dẫn và thực hiện nghiêm túc việc tự cách ly trong tuần tới. Rất mong sẽ được gặp lại các bạn trên sân trong thời gian sớm nhất. Hãy luôn giữ sức khỏe nhé!"

Thank you for all your good wishes, as I said in the video I’m feeling good and hope to see you all soon!!🙏🏾❤️ pic.twitter.com/hn5d0ikm60