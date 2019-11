Hài hước hình ảnh HLV Zidane quá yêu quý Mbappe, quyết tâm giữ 'hậu bối' ở lại Bernabeu

Trận hòa 2-2 của trước trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng bảng UEFA đã diễn ra với không ít sự kịch tính cũng như bất ngờ. Ngay sau khi tiền đạo Karim Benzema nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 79, PSG liên tiếp có hai bàn thắng chỉ trong vòng 4 phút để gỡ hòa 2-2.

Ở cuộc đối đầu này, ngoài những pha bóng "nóng bỏng" trên sân, các khán giả cũng được chứng kiến một tình huống hài hước khi HLV Zinedine Zidane bên phía Real Madrid dường như muốn... ôm trọn tiền đạo Kylian Mbappe của PSG.

Thực chất, đây là một tình huống mà chân sút người đã bị lỡ đà khi đang chạy sát đường biên. Suýt chút nữa, anh đã đâm vào người HLV Zidane và khiến cả hai ngã ra đất.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh và có nhiều khán giả không kịp theo dõi toàn bộ diễn biến mà chỉ được chứng kiến qua các bức ảnh sau trận.

Xem lại các hình ảnh này, không ít người tỏ ra thích thủ và cho rằng đây là màn chuẩn bị sớm của Zizou cho kì chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

"Zidane yêu Mbappe lắm đấy... đúng nghĩa đen luôn!" - CĐV có tài khoản @Ultra_Suristic trên MXH Twitter bình luận.

Alright, there's tapping up, there's talking it up in the press.



Meanwhile, Zinedine Zidane is straight up just grabbing Mbappé and taking him home. My guy. pic.twitter.com/3oteOTtQtF