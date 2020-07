Haaland bị 'tống cổ' khỏi hộp đêm tại quê nhà Na Uy

Hôm 12/7 vừa qua, một đoạn video quay cảnh Erling Haaland bị "đá" khỏi cửa một hộp đêm tại Na Uy đã được ghi lại và phát tán trên MXH Twitter.

Thời điểm đó, chân sút đang khoác áo CLB bị bảo vệ lôi ra ngoài đường, sau khi được cho là đã vào trong rồi bắn một quả pháo giấy.

Haaland just got kicked out of the club in Norway😂 pic.twitter.com/AKI4IwrGJS

Phía Dortmund không đưa ra bất cứ bình luận gì xung quanh vụ việc này. Trong khi đó, có nhiều câu hỏi được đặt ra về tính xác thực bởi cách đó không lâu, anh vừa đăng tải hình ảnh đi cắm trại tại một khu rừng Na Uy.

Trong khi đó, cha của tiền đạo 19 tuổi là ông Alf-Inge Haaland lại tỏ ra hài hước khi nhắn con trai rằng: "Hãy trở lại làm việc đi Erling, cuộc sống về đêm không phù hợp với con chút nào đâu!"

Come on @ErlingHaaland back to work. Big city nightlife is not for you pic.twitter.com/dz8Vws7gyh