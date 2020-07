Hàng nghìn CĐV Hải Phòng đổ bộ tới Hàng Đẫy tiếp lửa đội bóng con cưng

Trước khi diễn ra cuộc chạm trán với Hà Nội FC, hàng nghìn CĐV Hải Phòng đã tới SVĐ Hàng Đẫy, tạo nên bầu không khí hết sức sôi động.

Trận cầu tâm điểm tại vòng 10 V.League 2020 giữa Hà Nội FC và CLB Hải Phòng sẽ diễn ra vào 19h15 tối hôm nay (17/7). Để tiếp lửa cho đội bóng con cưng, hàng nghìn CĐV đến từ thành phố Hoa phượng đỏ đã lặn lội tới thủ đô với mong muốn “nhuộm đỏ” Hàng Đẫy.

Cụ thể, trưa 17/7, hội cổ động viên của đội bóng đất Cảng sẽ có mặt tại SVĐ Lạch Tray và di chuyển ra Hà Nội vào lúc 14h. Hội sẽ tập trung trên cầu Vĩnh Tuy, trước khi tiến vào nội thành.

CĐV Hải Phòng di chuyển ra Hàng Đẫy để tiếp lửa cho đội bóng con cưng.

Hai hội CĐV Hà Nội và Hải Phòng mang đầy duyên nợ với nhau, chính vì vậy, trận đấu hôm nay hứa hẹn sẽ không chỉ “nóng” dưới sân, mà còn “nóng” ngay trên các khán đài. Theo chia sẻ của đại diện hội CĐV đến từ đội khách, mọi công tác chuẩn bị đầy đủ gồm hàng nghìn áo đồng phục, hàng trăm lá cờ, băng rôn khẩu hiệu cùng loa và trống cổ vũ đều đã sẵn sàng.

Còn nhớ tại V.League 2019, người hâm mộ Hải Phòng đã “nhuộm đỏ” Hàng Đẫy bằng pháo sáng, thậm chí còn ném thẳng xuống sân. Chính điều này đã khiến các cầu thủ, CĐV đội chủ nhà và lực lượng an ninh tỏ ra ái ngại.

Chia sẻ trong buổi tập trước cuộc chạm trán này, tiền vệ Oloya Moses cho biết: "CĐV Hải Phòng luôn gây ra nhiều khó khăn mỗi khi tới đây và có thể xảy ra vấn đề, nhưng chúng tôi không quan tâm đến điều này. Chúng tôi chỉ tập trung vào trận đấu để giành chiến thắng cũng như sự cổ vũ của người hâm mộ".

Để đảm bảo an ninh cho trận đấu trên SVĐ Hàng Đẫy, BTC sẽ huy động khoảng 500 cán bộ an ninh để xử lý các hành vi gây rối, gây mất trận tự, an toàn. Ngoài ra, cảnh sát cơ động cũng sẽ có mặt xung quanh sân, bên cạnh đó là cảnh sát mặc thường phục phối hợp kiểm soát trên khán đài để theo dõi tình hình tại đây.