Ferdinand: 'Tôi gần như đã có thể rời MU để tới Barca'

Rio Ferdinand là ngôi sao ở hàng thủ của và đã gặt hái được rất nhiều danh hiệu trong suốt 12 năm cống hiến cho đội bóng, bao gồm 6 lần vô địch Ngoại hạng và 1 chiếc cúp .

Tuy vậy, sự nghiệp của anh tại "Nhà hát của những giấc mơ" đã từng có nguy cơ phải bỏ dở, khi Frank Rijkaard gọi điện cho anh sau trận bán kết Champions League 2008 với .

Chia sẻ về lời mời đến từ Barca thời điểm đó với BT Sport, Ferdinand cho biết: "Đã có những cuộc thảo luận giữa họ và người đại diện của tôi, Barca đã có ý định ký với tôi. Tôi đã từng nói chuyện với Riijkard, không phải về chuyện này nhưng qua đó ông ấy cũng đã có quyết định của mình".

"Đó là sau trận hòa 0-0 giữa MU và Barca, trong đường hầm sau trận đấu, tôi đã nói chuyện với ông ấy. Tôi từng nói luôn muốn ra nước ngoài thi đấu, nhưng lý do duy nhất khiến tôi ở lại là tôi nghĩ mình đã rất may mắn khi tìm được một CLB tuyệt vời như MU, tôi không thể rời đi được".

"He made his feelings known."



How close did @rioferdy5 come to joining Barcelona? 🤔



The Manchester United legend explains how he was approached by Frank Rijkaard about a potential move to Spain...#UCLThrowbacks pic.twitter.com/d5RvtdmVfx