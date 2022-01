(FA Cup) Hủy diệt Chesterfield, Chelsea thẳng tiến vào vòng 4

Chelsea bước vào trận đấu tại vòng 3 FA Cup với tâm thế là đội cửa trên, vượt trội hơn hẳn so với Chesterfield. Vì lẽ đó, không bất ngờ khi HLV Thomas Tuchel đã quyết định tung ra sân đội hình gồm nhiều gương mặt dự bị. Dù vậy, The Blues vẫn lấn lướt hoàn toàn so với đối thủ.

Ngay từ phút thứ 6, bàn mở tỷ số đã đến với đội chủ nhà. Từ giữa sân, Kovacic xử lý đầy kỹ thuật để xộc thẳng vào trung lộ trước khi chọc khe ngon ăn cho Hakim Ziyech. Tiền vệ người Ma Rốc dứt điểm không thắng được thủ môn Loach nhưng Werner đã có mặt đúng lúc để làm nốt phần việc đơn giản còn lại là đưa bóng vào lưới trống.

Chỉ khoảng 10 phút sau, tỷ số đã được nâng lên là 2-0 cho Chelsea. Hudson Odoi ngoặt bóng từ cánh trái rồi tung cú cứa lòng ở ngay sát vạch 16m50 đầy hiểm hóc khiến thủ thành bên phía Chesterfield đành phải bất lực.

Tiếp đà hưng phấn, các cầu thủ The Blues duy trì thế tấn công liên tục. Phút 20, từ đường căng ngang bên phía cánh trái của Lewis Hall, cái tên lần đầu xuất hiện trong đội một Chelsea, Lukaku có mặt kịp thời để đệm bóng mang về bàn thắng thứ 3.

Trước khi hiệp một khép lại, cầu thủ trẻ Lewis Hall tiếp tục để lại dấu ấn bởi tình huống sút xa của Hall khiến thủ thành Loach không thể bắt dính và trung vệ Christensen có mặt đúng lúc đánh đầu tung lưới đội khách.

Ngay đầu hiệp hai, đội chủ sân Stamford Bridge còn được hưởng một quả phạt đền sau tình huống Pulisic bị Minter truy cản trái phép trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Hakim Ziyech dứt điểm chìm quyết đoán không cho thủ môn Loach cơ hội cản phá dù đoán đúng hướng.

Phút 76, tỷ số đã suýt chút nữa được nâng lên là 6-0 nếu bàn thắng của Havertz không bị từ chối do người chuyền cho anh là Werner đã rơi vào tư thế việt vị trước đó.

Những phút còn lại, Chesterfield nỗ lực tìm kiếm những cơ hội săn bàn mong manh. Và cuối cùng, họ cũng có được bàn danh dự sau nỗ lực dứt điểm của Asante. Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số 5-1 nghiêng về đội chủ nhà Chelsea.