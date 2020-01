Dortmund đạt thỏa thuận với Juventus, sắp chiêu mộ Emre Can

Tiền vệ Emre Can sắp được Borussia Dortmund "giải cứu" ở ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng mùa Đông sau quãng thời gian thất sủng tại Juventus.

Tiền vệ Emre Can đang chuẩn bị đến để kiểm tra y tế sau khi đội bóng nước Đức đạt thỏa thuận với về việc mượn cầu thủ này trong phần còn lại của mùa giải. Tiếp đó, họ sẽ kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu Euro (25 triệu Bảng) vào kì chuyển nhượng mùa Hè.

Emre Can gia nhập Juventus theo dạng tự do vào mùa Hè 2019. Lúc này, anh đang bị "thất sủng" khi không được HLV Maurizio Sarri sử dụng thường xuyên. Trong giai đoạn đầu mùa, Can thậm chí còn không được điền tên vào danh sách 25 cầu thủ tham dự UEFA .

Hồi đầu tháng Một này, Giám đốc thể thao Fabio Paratici của Juve từng bác bỏ khả năng để Can ra đi. Tuy nhiên, tới cuối kì chuyển nhượng mùa Đông, lãnh đạo của Bà đầm già thành Turin đã đổi ý và quyết định ngồi vào bàn đàm phán khi nhận được lời đề nghị tối thiểu 25 triệu Euro.

Trước đó, đã có 3 CLB tại giải Ngoại hạng là , và ngỏ ý muốn chiêu mộ tiền vệ 26 tuổi. Dù vậy, chỉ có Dortmund là CLB chịu "phá két" để sở hữu tiền vệ sinh năm 1994.

Đây sẽ là bản hợp đồng thứ hai của Dortmund trong tháng Một này, sau tiền đạoErling Braut Haaland (từ ) - người có khởi đầu "trong mơ" tại đội bóng vùng Ruhr với 5 bàn thắng sau hai trận đầu tiên.

Nếu kịp hoàn thiện các thủ tục, Dortmund có thể điền tên Emre Can vào danh sách đăng kí thi đấu ngay trong trận gặp Union Berlin tại vòng 20 . Cuộc đối đầu này sẽ diễn ra vào ngày 1/2 sắp tới.