Đội hình có thay đổi ra sao, Liverpool vẫn là 'kẻ hủy diệt'

Kỳ nghỉ lễ cuối năm dù chưa đến, nhưng người hâm mộ đã sớm được tăng món quà tinh thần đầy ý nghĩa: Lữ đoàn Đỏ giành chiến thắng ấn tượng 7-0 trước , và đây là năm thứ 3 liên tiếp đội bóng của HLV Jurgen Klopp vươn lên đứng đầu bảng trước ngày lễ Giáng sinh.

Càng ngày, mọi chuyện đang càng đi đúng hướng với CLB thành phố cảng. Sau khi đánh bại Hotspur để soán ngôi đầu bảng, Liverpool trút cơn mưa bàn thắng lên sân Selhurst Park và đáng chú ý, đây là lần đầu tiên đội bóng này thắng với cách biệt 7 bàn trong một trận sân khách ở giải Ngoại hạng .

Ấn tượng hơn nữa là việc toàn bộ các ngôi sao hàng công của Liverpool tỏa sáng khi cùng ghi những bàn thắng vô cùng đẳng cấp. Thậm chí, chẳng cần đến Mohamed Salah, nhà đương kim vô địch vẫn dễ dàng tóm gọn 3 điểm trong tay. Đến khi ngôi sao người vào sân, cục diện trận đấu đã an bài từ lâu - dù bản thân Salah cũng gây ấn tượng không hề nhỏ!

Trong ngày được HLV Klopp tin tưởng xếp vào đội hình ra sân, Takumi Minamino thể hiện sự quyết tâm vô cùng to lớn khi ghi bàn mở tỉ số chỉ 3 phút kể từ khi hồi còi khai cuộc vang lên. Sau một năm kể từ ngày ký hợp đồng với đội chủ sân Anfield, đây chính là màn trình diễn ấn tượng nhất mà tuyển thủ người thể hiện.

Sadio Mane - người kiến tạo để Minamino mở tỉ số - cũng chẳng hề kém cạnh. Crystal Palace là đối thủ ưa thích của Mane khi anh đã ghi bàn trong 6 trận gần nhất và lần này, ngôi sao 28 tuổi lại một lần nữa xứ lưới The Eagles.

Pha xoay người dứt điểm mà Mane thực hiện ở phút 35 thể hiện rõ ràng nhất những phẩm chất mà cầu thủ người có được: Nhanh, mạnh, và vô cùng quyết đoán!

Mane có thể tiếc nuối vì rời sân... hơi sớm, bởi HLV Klopp muốn tất cả các trụ cột phải giữ gìn sức khỏe. Bản thân anh cũng tỏ ra hơi bực bội vì vẫn đang khao khát ghi bàn nhưng dẫu sao, Mohamed Salah cũng đã 'làm hộ' phần việc của người đồng đội một cách rất thành công khi vào sân và... lập luôn cú đúp.

Nếu như Mane thể hiện được hết những gì tinh túy nhất, thì Roberto Firmino cũng tỏa sáng khi mang đến chất tinh tế đậm nét .

Bobby là người châm ngòi cho đường phản công, và cũng chính anh là người có pha dứt điểm đầy ma thuật sau đường tạt bóng của Andy Robertson để kết thúc một hiệp đấu như trong mơ - nơi mà cả ba tiền đạo Liverpool đều điền tên mình lên bảng tỉ số.

Chưa kể, trong hiệp hai, Firmino còn có một pha bấm bóng đầy tính nghệ thuật khác, dù vấp phải sự truy cản quyết liệt của các cầu thủ phỏng ngự Crystal Palace. Cú đúp bàn thắng còn mang nhiều ý nghĩa hơn với Firmino trong bối cảnh cầu thủ này đang phải đón nhận những câu hỏi về mặt phong độ khi trải qua nhiều trận tịt ngòi.

Không chỉ có hàng công, Jordan Henderson cũng góp vui với một pha làm bàn khiến nhiều CĐV liên tưởng tới 'tiền bối' Steven Gerrard, khi tung cú dứt điểm vô cùng quyết đoán từ ngoài vòng cấm ở phút 52.

Trước giờ bóng lăn, HLV Roy Hodgson từng khẳng định Hendo "chắc chắn sẽ được dựng tượng trước sân Anfield" và có lẽ do đã nghe được những lời có cánh này, đội trưởng Liverpool lại càng thêm quyết tâm trong việc chứng minh vì sao anh xứng đáng được đứng ngang hàng với vị trí của Gerrard trong lòng người hâm mộ.

Bảy bàn thắng vào lưới Crystal Palace là minh chứng không thể rõ ràng hơn cho sự ổn định và thăng hoa của Liverpool, sau thất bại tan tác trước hồi đầu mùa.

Sau cơn bão chấn thương, bầu trời bên kia lại mở ra cơ hội vàng cho Liverpool, hệt như những lời ca trong bài hát You'll Never Walk Alone của đội bóng thành phố cảng

"At the end of a storm, there's a golden sky..."