Đối đầu đội bóng cũ, HLV Maradona được đón tiếp long trọng bằng... một chiếc ngai vàng

Huyền thoại Diego Maradona luôn là một trong những "người anh hùng" của bóng đá nói chung và CLB Newell's Old Boys nói riêng. Chính vì vậy, khi trở về đối đầu với đội bóng cũ trong trận đấu thuộc khuôn khổ giải VĐQG vừa diễn ra, Cậu bé vàng đã được đón tiếp một cách vô cùng trọng thị.

Thậm chí, Newell còn chuẩn bị sẵn... một "ngai vàng" đặc biệt trong khu vực kĩ thuật để chào đón "vị vua" quay trở lại với sân Estadio Marcelo Bielsa.

Các phóng viên thậm chí đã phải chen chúc để ghi lại các hình ảnh huyền thoại bóng đá 59 tuổi kí lên chiếc ghế đầy ý nghĩa nói trên, trước sự chứng kiến của hàng vạn cổ động viên trên khán đài.

Gimnasia - đội bóng do HLV Maradona dẫn dắt ở trận này đã giành chiến thắng đậm với tỉ số 4-0. Đáng chú ý, Gimnasia hiện đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng giải VĐQG Argentina với vỏn vẹn 7 điểm sau 11 trận.

Good grief, they’ve even given Diego a special chair to watch the game from. pic.twitter.com/V35GikNGgj

Không chỉ có các CĐV trên khán đài sân vận động Estadio Marcelo Bielsa, hàng ngàn người cũng đã có mặt ở trước khách sạn nơi HLV Maradona nghỉ chân để được tân mắt ngắm nhìn thần tượng "bằng xương bằng thịt."

Bản thân Maradona cũng rất biết chiều fan khi tổ chức hẳn một màn giao lưu rồi hòa mình vào không khí sôi động với tiết mục ca hát, nhảy múa đầy vui vẻ.

Diego Maradona’s Gimnasia are currently playing Newell’s Old Boys—here’s how their fans greeted him upon arrival at his hotel. pic.twitter.com/En6JDUluGl