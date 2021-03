Dmytro Chygrynskiy: Món hàng hớ của Pep Guardiola

Được ví von giống với Carles Puyol nhưng những áp lực tại Camp Nou đã khiến Chygrynskiy nhanh chóng đối mặt với cảnh thất bại trong màu áo Barcelona.

Dmytro Chygrynskiy được xem là một trong những bản hợp đồng kỳ lạ nhất trong lịch sử Barcelona. Trước khi chuyển đến CLB, trung vệ người Ukraine gần như là một cầu thủ vô danh. Thế nhưng đội bóng xứ Catalan đã chi ra số tiền lên tới 25 triệu Euro để có được sự phục vụ của anh vào năm 2009.

Cập bến Camp Nou cùng thời điểm với Zlatan Ibrahimovic, không quá khó hiểu nếu Chygrynskiy bị lu mời bởi khi ấy mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía ngôi sao người Thụy Điển. Dẫu vậy, trung vệ sinh năm 1986 lại là mẫu trung vệ lý tưởng của HLV Pep Guardiola.

Sở hữu chiều cao nổi bật, khả năng tranh chấp bóng trên không tốt đi kèm với đó là sự tự tin trong từng pha bóng, Chygrynskiy được kỳ vọng sẽ tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt ở vị trí trung vệ với những Carles Puyol, Gerard Pique hay Rafael Marquez.

Ngay trong trận ra mắt đội bóng xứ Catalan tại La Liga, Chygrynskiy đã để lại những dấu ấn rõ nét. Anh đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng nhọc nhằn 2-0 của Barca trước Sevilla. Anh chia sẻ sau trận đấu:

"Tôi muốn cảm ơn đồng đội cũng như huấn luyện viên của mình vì họ đã giúp tôi có thêm sự tự tin, đó là điều rất quan trọng đối với một cầu thủ. Tôi rất hài lòng về màn trình diễn này". "Mọi người đều nói tiếng Tây Ban Nha nhưng tôi hy vọng mình có thể học thứ ngôn ngữ ấy trong thời gian sắp tới. Hiện tại rất khó, nhưng đó là vấn đề thời gian. Mặc dù Pique và Yaya Toure nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh, nhưng tôi vẫn muốn học tiếng Tây Ban Nha".

Bên cạnh rào cản ngôn ngữ, Chygrynskiy cũng liên tục gặp phải những vấn đề trong thời gian khoác áo đội chủ sân Camp Nou. Anh vật lộn với chấn thương đầu gối và và dần dần không đáp ứng được những kỳ vọng của người hâm mộ, dù trước đó đã có màn khởi đầu hết sức hứa hẹn.

Trong trận đấu với Sevilla tại lượt đi vòng 1/8 Copa del Rey 2010, trung vệ người Ukraine mắc sai lầm nghiêm trọng, khiến Barca phải chịu một quả phạt đền khi tỷ số đang là 1-1. Alvaro Negredo tận dụng cơ hội ghi bàn ấn định tỷ số, Barcelona nhận thất bại đầy cay đắng ngay trên sân nhà.

Các Cules bắt đầu có những thái độ gay gắt với Chygrynskiy, tuy nhiên anh vẫn có được sự ủng hộ của người quan trọng nhất, HLV Pep Guardiola.

"Dima là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy càng bị chỉ trích, chúng tôi lại càng phải ủng hộ và bảo vệ cậu ấy nhiều hơn". "Chygrynskiy sẽ cần nhiều thời gian để hòa nhập và ổn định trong màu áo mới hơn những người khác, bởi vì chúng ta nên nhớ xuất phát điểm của cậu ấy: cậu ấy đến từ đâu, và chúng tôi đã chi bao nhiêu để có được chữ ký của cậu ấy. Nếu có ai phải chịu trách nhiệm trong việc này, đó là tôi, không phải Chygrynskiy".

Sau những trận đấu thất vọng, trung vệ sinh năm 1986 bắt đầu đánh mất vị trí trong đội hình và thường xuyên bị xếp vào băng ghế dự bị. Anh trải lòng với Associated Press:

"Khi tôi ký hợp đồng với Barca, tôi không nghĩ đến việc mình sẽ có cơ hội ra sân ngay lập tức mà không có vấn đề gì xảy ra, nhưng thú thực, tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mọi thứ sẽ khó khăn đến như vậy". "Ở đây, tôi phải gánh chịu nhiều áp lực từ giới truyền thông và cả những người hâm mộ nữa. Phong cách chơi bóng tại Tây Ban Nha cũng rất khác so với Ukraine. Mong muốn là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác".

Dù vẫn luôn khao khát chứng tỏ giá trị của bản thân, nhưng sau màn trình diễn kinh hoàng trước Sevilla tại Copa del Rey, Chygrynskiy chỉ có thêm 4 lần xuất hiện trong đội hình. Niềm hy vọng nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng. Chỉ sau 851 phút thi đấu trong khoảng 1 năm, Blaugrana đã mất kiên nhẫn và gấp rút đẩy trung vệ sinh năm 1986 trở lại Shakhtar Donetsk, dù phải chịu lỗ 10 triệu Euro.

"Tôi không muốn ra đi nhưng không có sự lựa chọn nào khác. Barcelona nợ nần vì vậy họ muốn hạ lương của tôi. Trong khi đó, Shakhtar muốn kích hoạt điều khoản mua lại với giá 15 triệu Euro. Barca quyết định bán tôi và coi đó là giải pháp tốt nhất". "Tôi muốn ở lại vì Guardiola nói rằng ông ấy vẫn luôn tin tưởng vào tôi. Tôi rất buồn nhưng không hối tiếc bất cứ điều gì. Dù sao đó cũng là một trải nghiệm tuyệt vời".

Trở lại quê hương để gắn bó với đội bóng cũ nhưng Dmytro Chygrynskiy không thể tìm lại được những màn trình diễn ấn tượng như thuở xưa. Thất bại trong việc cạnh tranh vị trí chính thức, trung vệ sinh năm 1986 buộc phải chuyển đến Dnipro vào năm 2015.

Sau 18 tháng đáng thất vọng, anh tiếp tục ký hợp đồng với đội bóng mới AEK Athens vào mùa Hè 2016. Kể từ đó đến nay, cựu trung vệ của Barcelona đã tìm kiếm được sự ổn định ở Hy Lạp, một mảnh đất khác biệt hoàn toàn với sự hùng vĩ tại Camp Nou.

Sở hữu mái tóc dài, Chygrynskiy được so sánh với Puyol ngay từ khi mới gia nhập Barca. Rõ ràng, điều này đã vô tình tạo ra những áp lực đè nặng lên đôi vai của cầu thủ người Ukraine. Thật đáng tiếc khi anh không thể phát triển theo đúng những sự mong đợi của tất cả mọi người.

Trong bộ phim tài liệu Take the Ball, Pass the Ball, Puyol cũng cho rằng Chygrynskiy lẽ ra phải làm tốt hơn để chứng minh giá trị của bản thân và trở thành một bản hợp đồng giật gân của đội bóng xứ Catalan.

"Sẽ rất khó để thi đấu trong màu áo Barcelona, đặc biệt là ở vị trí trung vệ. Nếu bạn mắc một vài sai lầm, các cổ động viên quay lưng và áp lực cũng tăng lên nhanh chóng. Nhưng dù sao Chygrynskiy cũng sở hữu những phẩm chất đặc biệt và rất phù hợp với Blaugrana".

Mối lương duyên không trọn vẹn khiến Dmytro Chygrynskiy bị nhớ đến là một trong những bản hợp đồng thất bại nhất trong lịch sử đội chủ sân Camp Nou. Nhưng thử tưởng tượng, nếu trung vệ sinh năm 1986 được trao nhiều cơ hội ra sân hơn thay vì 851 phút ngắn ngủi thì điều gì sẽ xảy ra?