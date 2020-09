'Cầu thủ xuất sắc nhất' UEFA: Bayern áp đảo, vắng bóng Ronaldo - Messi

Lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo vắng bóng trong danh sách rút gọn các đề cử cho giải thưởng "Cầu thủ nam xuất sắc nhất" vừa được UEFA công bố.

Ở lễ trao giải lần này, 3 cái tên được Liên đoàn bóng đá châu Âu xướng danh là Robert Lewandowski, Manuel Neuer ( ) và Kevin de Bruyne ( ).

