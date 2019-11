Đánh bại April 25, Al-Ahed giành chức vô địch AFC Cup 2019

Chiếc thẻ đỏ tai hại của thủ môn An Tae Song ở phút 26 khiến thế trận trở nên một chiều, và cuối cùng, Al-Ahed đã tận dụng lợi thế để đá bại đối thủ.

Xuất sắc vượt qua April 25 sau 90 phút áp đảo, Al-Ahed chính thức trở thành nhà tân vương tại đấu trường AFC Cup.

Đại diện Lebanon là một trong những đội đã thi đấu ổn định và bền bỉ bậc nhất tại đấu trường châu lục mùa này. Tính từ đầu giải, họ chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 3 bàn. Đặc biệt, suốt từ các lượt trận ở vòng knock-out đến hết trận chung kết, không một đối thủ nào có thể ăn mừng trước câu môn của Al-Ahed.

Chạm mặt April 25 tại Kuala Lumpur, Al-Ahed tiếp tục đón nhận vận may "trời ban". Ngay phút 26, đội bóng Triều Tiên đã sớm bị mất người do thủ môn An Tae Song có tình huống lao ra truy cản đối thủ trái phép bên ngoài khu cấm. Tận dụng lợi thế, Al-Ahed tràn lên tấn công dữ dội.

Dù vậy, những nỗ lực hãm thành của thầy trò Bassem Marmar chỉ được tưởng thưởng ở giữa hiệp nhì, sau một loạt thời cơ bị các chân sút bỏ lỡ. Phút 73, sau một pha tấn công chớp nhoáng bên cánh trái, bóng được căng ngang vừa tầm giúp Issa Yacoubou đánh đầu cận thành mở tỷ số 1-0.

Bàn thắng của Issa Yakubu đã nhấn chìm mọi nỗ lực chống cự của April 25

Bàn thua khiến April 25 như bừng tỉnh. Họ tràn lên tấn công trong thế không còn gì để mất. Tuy nhiên các cầu thủ Triều Tiên có quá ít bài vở và sự đột biến cần thiết để phá vỡ hàng thủ "chỉ để thủng đúng 3 bàn từ đầu giải".

Tỷ số lẽ ra đã có thể nhân đôi nếu Hussein Munther không bỏ lỡ cơ hội khó tin ở phút 90. Trong pha này, cầu thủ Lebanon chỉ đứng cách khung thành hơn 5m và trong tư thế vô cùng trống trải, song anh lại vội vàng tung cú dứt điểm đưa bóng đi chệch cột trong sự ngỡ ngàng của tất cả!

Al-Ahed là đại diện Lebanon đầu tiên đăng quang ở đấu trường AFC Cup

Sau tất cả, Al-Ahed cuối cùng cũng bảo toàn thành công kết quả thắng 1-0 và giành chức vô địch AFC Cup 2019. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, một đại diện Lebanon đăng quang ở đấu trường số 2 châu lục.