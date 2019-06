Tuyển thủ Chile đá ngã CĐV đội... đầu gà chạy vào sân

Gonzalo Jara không hài lòng với hành vi gây gián đoạn trận đấu giữa Chile và Uruguay tại Copa America 2019 của một khán giả và đã đá ngã anh này.

Giữa hiệp hai trận đấu giữa và tại Copa America 2019, một CĐV hóa trang thành một con... gà trống lao vào sân làm mọi thứ gián đoạn.

Do các nhân viên bảo vệ có phần chậm trễ trong việc can thiệp, anh đã kịp chạy loạn một vòng dài trong sân cho đến khi bị Gonzalo Jara bắt gặp và... đá ngã. Hậu vệ này sau đó ra dấu chỉ muốn giúp nhân viên an ninh bắt CĐV quá khích lại.

Muy grave lo de Gonzalo Jara quien una vez más demuestra que está para tratarse. Muy grave lo del árbitro al no expulsarlo. Será muy grave lo de @CONMEBOL si mañana no los expulsa a ambos de #CopaAmerica 👇 pic.twitter.com/lEqi8ERTra — Sebas Giovanelli (@SebasGiovanelli) June 25, 2019

Hành động can thiệp có phần thô bạo này dẫn đến tranh cãi nảy lữa giữa cầu thủ hai bên. Nhiều tuyển thủ Uruguay trong đó có Edinson Cavani và Luis Suarez yêu cầu trọng tài có án phạt dành cho Jara. Trận đấu được tiếp tục sau đó không lâu sau CĐV được đưa ra khỏi sân.

Jara là một cầu thủ nổi tiếng với nhiều tiểu xảo. Tại tứ kết Copa America 2015, cầu thủ này từng chọc vào... mông của Cavani và nhận một cái tát.

Tiền đạo người Uruguay bị đuổi khỏi sân, còn sau trận đấu, Jara cũng bị phạt nguội, cấm thi đấu hết giải. Ở vòng loại World Cup 2014, Jara còn sờ "chỗ hiểm" của Luis Suarez và nhận lại một cú đấm.

From fingering opposition player’s butts to kicking pitch invaders, Gonzalo Jara does it all! pic.twitter.com/4ewtG6V9Zf — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) June 25, 2019

Khoảng 10 phút sau vụ việc, với pha làm bàn kỹ thuật bằng đầu, Cavani đem về chiến thắng 1-0 và ngôi đầu bảng C cho Uruguay. Tại tứ kết Copa America 2019, họ sẽ chạm trán với ĐT .