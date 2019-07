Cựu trung vệ Barcelona bị cáo buộc vi phạm luật cá cược

Liên đoàn bóng đá (FA) vừa cáo buộc Yerry Mina vi phạm các quy định về cá cược của tổ chức này. Cụ thể, trung vệ của được cho là đã xuất hiện trong một chương trình quảng cáo của hãng cá cược tại .

Cựu cầu thủ của sẽ có thời hạn đến ngày 26/7 (giờ địa phương) để kháng án, bằng không anh sẽ phải trả tiền phạt hoặc thậm chí nhận án cấm thi đấu từ tổ chức này.

[1/2] FC’s Yerry Mina has been charged with misconduct in relation to The FA’s Betting Rules. pic.twitter.com/zQLqhbHtt5